Concert Le petit chat est mort à Les gens sérieux Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest jeudi 21 août 2025.

Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme

Début : 2025-08-21 18:00:00

fin : 2025-08-21 19:00:00

2025-08-21

C’est chaud, chaud, chaud avec Le Petit Chat Est Mort!!!!

Rock poétique sauvage.

Ils son 3 guitare rythmique, guitare solo, trombonne, baqtterie, claviers, cloches, tuyau, et chant.

Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 30 15 55 contact@lesgensserieux.fr

English :

It’s hot, hot, hot with Le Petit Chat Est Mort!!!!

Wild, poetic rock.

They sound 3: rhythm guitar, lead guitar, trombone, drums, keyboards, bells, pipes and vocals.

German :

Es ist heiß, heiß, heiß mit Le Petit Chat Est Mort!!!!

Wilder poetischer Rock.

Sie sind zu dritt: Rhythmusgitarre, Leadgitarre, Posaune, Schlagzeug, Keyboards, Glocken, Rohr und Gesang.

Italiano :

Fa caldo, caldo, caldo con Le Petit Chat Est Mort!!!!

Rock poetico e selvaggio.

Sono in 3: chitarra ritmica, chitarra solista, trombone, batteria, tastiere, campane, pifferi e voce.

Espanol :

¡¡¡¡Hace calor, calor, calor con Le Petit Chat Est Mort!!!!

Rock poético salvaje.

Son 3: guitarra rítmica, guitarra solista, trombón, batería, teclados, campanas, flautas y voz.

