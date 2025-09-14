Concert « Le Petit Choeur » Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert « Le Petit Choeur » Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 14 septembre 2025.

Concert « Le Petit Choeur »

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 18:00:00
fin : 2025-09-14 21:00:00

Date(s) :
2025-09-14

Dîner-concert « Le Petit Choeur » (chants lyrique), avec possibilité de dîner sur place (concert à 18h).
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

English : Concert « Le Petit Choeur »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « Le Petit Choeur » Genêts a été mis à jour le 2025-08-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts