Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Début : 2025-09-14 18:00:00
fin : 2025-09-14 21:00:00
2025-09-14
Dîner-concert « Le Petit Choeur » (chants lyrique), avec possibilité de dîner sur place (concert à 18h).
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
English : Concert « Le Petit Choeur »
