Concert Le Petit Prince Eglise Lillebonne dimanche 23 novembre 2025.

Eglise 3 Place Carnot Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2025-11-23 16:00:00
L’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne et le conteur Matthieu Farcy vous invitent à (re)découvrir le conte Le Petit Prince lors d’un concert hors du temps.
Venez profiter d’un moment magique où se mêlent musique et récit !

Conte mis en musique par Angelo Sormani.
Orchestre dirigé par Anthony Laplace   .

