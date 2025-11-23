Concert Le Petit Prince Eglise Lillebonne
Concert Le Petit Prince Eglise Lillebonne dimanche 23 novembre 2025.
Concert Le Petit Prince
Eglise 3 Place Carnot Lillebonne Seine-Maritime
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
L’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne et le conteur Matthieu Farcy vous invitent à (re)découvrir le conte Le Petit Prince lors d’un concert hors du temps.
Venez profiter d’un moment magique où se mêlent musique et récit !
Conte mis en musique par Angelo Sormani.
Orchestre dirigé par Anthony Laplace .
