Concert Le Petit show des CHA Montbéliard

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Les Classes à Horaires Aménagés Art du Spectacle du collège Lou Blazer présentent leur rendez-vous de mi-saison.

La formation de jeunes artistes par l’expérience du chant-choral, la pratique du théâtre, de la danse ou du chant-soliste, est au cœur du projet.

C’est l’occasion de voir les collégiens jouer, chanter et danser sur scène… et surtout, mener l’enquête et vous présenter de drôles de personnages, dans une soirée vivante et surprenante.

Avec la participation d’une classe à horaires aménagés de l’école du Petit-Chênois.

Coordination Cédric Meyer

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

