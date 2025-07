Concert | Le Peuple De L’Herbe Creil

16 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Début : 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-08 23:30:00

2025-10-08

Le Peuple de l’Herbe, figure incontournable de la scène alternative française, fusionne depuis plus de 25 ans hip-hop, electro, dub et rock avec une énergie redoutable. Entre cabotages hip-hop et navigations punky-noisy-pop-rock, les Lyonnais enflamment les scènes avec un son hybride et engagé. Leur groove ravageur et leurs performances survoltées en ont fait un groupe culte, toujours prêt à bousculer les codes et à rallier les foules. Un retour en force à ne pas manquer?!

Mercredi 8 octobre à la Grange à Musique. Ouverture des portes à 20h00.

Tarifs: de 12€ à 14€

Renseignement et billetterie sur le site www.gam-creil.fr

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40

