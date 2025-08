Concert le Peuple de l’Herbe La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Concert le Peuple de l’Herbe La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère vendredi 3 octobre 2025.

Concert le Peuple de l’Herbe

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 9.2 – 9.2 – EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 23:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Après 20 ans de carrière, Le Peuple de l’Herbe revient avec 10, un album audacieux, mêlant hip-hop, rock, dub et influences psyché. Toujours inclassable, en fusion, le groupe lyonnais continue de bousculer les genres et de faire vibrer les scènes.

.

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com

English :

After 20 years in the music business, Le Peuple de l?Herbe are back with 10, an audacious album blending hip-hop, rock, dub and psychedelic influences. Always unclassifiable, in fusion, the Lyon-based group continues to shake up genres and rock stages.

German :

Nach 20 Jahren Karriere kehren Le Peuple de l’Herbe mit 10 zurück, einem gewagten Album, das Hip-Hop, Rock, Dub und Psyche-Einflüsse vereint. Die Band aus Lyon ist immer noch nicht klassifizierbar und verschmilzt mit den Genres, um die Bühnen zum Beben zu bringen.

Italiano :

Dopo 20 anni di attività musicale, Le Peuple de l’Herbe tornano con 10, un album audace che fonde hip-hop, rock, dub e influenze psichedeliche. Sempre inclassificabile, in fusione, il gruppo lionese continua a sconvolgere i generi e i palcoscenici del rock.

Espanol :

Tras 20 años en el negocio de la música, Le Peuple de l’Herbe vuelven con 10, un álbum audaz que mezcla hip-hop, rock, dub e influencias psicodélicas. Siempre inclasificables, en fusión, el grupo lionés sigue sacudiendo los géneros y los escenarios del rock.

L’événement Concert le Peuple de l’Herbe Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-04 par Valence Romans Tourisme