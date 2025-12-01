Concert « Le piano carré Érard 1806 et l’esthétique naissante du romantisme français » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris
Luca
Montebugnoli, chercheur à l’Orpheus Instituut de Gand, spécialiste des pianos
anciens, professeur de pianoforte au CRR de Paris présentera en musique,
avec les lauréats des ateliers de La Nouvelle Athènes les spécificités d’un des
premiers modèles de la marque Érard Frères, un piano carré de 1806 avec quatre
pédales (luth, levée des étouffoirs, voix céleste, basson).
L’esthétique du premier romantisme français est à la recherche de couleurs et
de résonances. À l’instar du célèbre Ranz des vaches joué par les
vachers d’un vallon à l’autre et noté par Jean-Jacques Rousseau puis arrangé
par le violoniste Viotti ou le pianiste Louis Adam, les artistes cherchent à
évoquer les émotions et sensations que la nature provoque en eux. La musique se
veut pittoresque et expression des sentiments intimes.
Cliquez ici pour écouter le
Ranz des vaches de Louis Adam sur le Erard 1806 par Luca Montebugnoli
La
Nouvelle Athènes est
un collectif d’artistes, de chercheurs et de passionnés réuni depuis 2018,
autour d’une même ambition : faire revivre l’âme du romantisme à travers les
pianos d’époque, l’étude des modes de jeu transmis par les
méthodes, les traités et les premiers enregistrements. Nous explorons les
sonorités oubliées, les gestes d’interprétation historiques, et proposons une
expérience musicale sensible, exigeante et vivante.
La Nouvelle Athènes a été partenaire de l’Exposition « Paris
romantique 1815 – 1848 » au printemps 2019 au musée du Petit Palais où un
1er disque a été enregistré.
Depuis l’automne 2022, un partenariat culturel avec
musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau a permis de mettre en
place trois saisons de concerts mensuels et trois Festivals thématiques à la
Pentecôte dans l’orangerie du château de Bois-Préau : musique au temps de
l’impératrice Joséphine, Hortense compositrice et son temps, Les Italiens à
Paris. Le prochain festival s’intéresse aux romantiques et à la nature.
Tous les ans, l’association organise plusieurs
ateliers de formation autour de l’esthétique du Premier romantisme et du piano
carré Érard 1806 ainsi que des ateliers autour de l’esthétique germanique
autour du piano Streicher 1847.
Discographie
- Dans un salon de La Nouvelle Athènes (Pièces de Liszt, Chopin, Kalkbrenner)
- Hortense, compositrice et son temps
- La Nouvelle Athènes à Malmaison
Luca Montebugnoli est membre fondateur et co-directeur de La Nouvelle Athènes. Il est
professeur de pianoforte au CRR de Paris
et au master d’interprétation de la musique ancienne à l’Université
Paris-Sorbonne. Il termine une thèse sur les arrangements d’œuvres symphoniques
ou opératiques pour le salon dans la 1ere moitié du 19e à l’Institut Orphéus
de Gand.
En 2023, il a enregistré pour
Evil Penguin son propre arrangement de la 3e symphonie de Beethoven sur une
copie du piano Erard 1803 de Beethoven ainsi qu’un disque « Pasticcio – Paris
1800 » avec Cyrille Dubois, Marianne Croux sur le piano carré Erard 1806 de La
Nouvelle Athènes proposant des romances, des airs des Mystères d’Isis…
En 2024,
il enregistre l’intégrale des mélodies de Bizet sur pianos d’époque avec
Cyrille Dubois, Marianne Croux, Coline Dutilleul, Guilhelm Worms, Edoardo
Torbianelli pour les Amis de Georges Bizet qui sort au printemps 2025 chez
Harmonia mundi.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris
