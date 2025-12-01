Concert « Le piano carré Érard 1806 et l’esthétique naissante du romantisme français » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Concert « Le piano carré Érard 1806 et l’esthétique naissante du romantisme français » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris mercredi 10 décembre 2025.

Luca

Montebugnoli, chercheur à l’Orpheus Instituut de Gand, spécialiste des pianos

anciens, professeur de pianoforte au CRR de Paris présentera en musique,

avec les lauréats des ateliers de La Nouvelle Athènes les spécificités d’un des

premiers modèles de la marque Érard Frères, un piano carré de 1806 avec quatre

pédales (luth, levée des étouffoirs, voix céleste, basson).

L’esthétique du premier romantisme français est à la recherche de couleurs et

de résonances. À l’instar du célèbre Ranz des vaches joué par les

vachers d’un vallon à l’autre et noté par Jean-Jacques Rousseau puis arrangé

par le violoniste Viotti ou le pianiste Louis Adam, les artistes cherchent à

évoquer les émotions et sensations que la nature provoque en eux. La musique se

veut pittoresque et expression des sentiments intimes.

Cliquez ici pour écouter le

Ranz des vaches de Louis Adam sur le Erard 1806 par Luca Montebugnoli

La

Nouvelle Athènes est

un collectif d’artistes, de chercheurs et de passionnés réuni depuis 2018,

autour d’une même ambition : faire revivre l’âme du romantisme à travers les

pianos d’époque, l’étude des modes de jeu transmis par les

méthodes, les traités et les premiers enregistrements. Nous explorons les

sonorités oubliées, les gestes d’interprétation historiques, et proposons une

expérience musicale sensible, exigeante et vivante.

La Nouvelle Athènes a été partenaire de l’Exposition « Paris

romantique 1815 – 1848 » au printemps 2019 au musée du Petit Palais où un

1er disque a été enregistré.

Depuis l’automne 2022, un partenariat culturel avec

musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau a permis de mettre en

place trois saisons de concerts mensuels et trois Festivals thématiques à la

Pentecôte dans l’orangerie du château de Bois-Préau : musique au temps de

l’impératrice Joséphine, Hortense compositrice et son temps, Les Italiens à

Paris. Le prochain festival s’intéresse aux romantiques et à la nature.

Tous les ans, l’association organise plusieurs

ateliers de formation autour de l’esthétique du Premier romantisme et du piano

carré Érard 1806 ainsi que des ateliers autour de l’esthétique germanique

autour du piano Streicher 1847.

Discographie

Dans un salon de La Nouvelle Athènes (Pièces de Liszt, Chopin, Kalkbrenner)

Hortense, compositrice et son temps

La Nouvelle Athènes à Malmaison

Luca Montebugnoli est membre fondateur et co-directeur de La Nouvelle Athènes. Il est

professeur de pianoforte au CRR de Paris

et au master d’interprétation de la musique ancienne à l’Université

Paris-Sorbonne. Il termine une thèse sur les arrangements d’œuvres symphoniques

ou opératiques pour le salon dans la 1ere moitié du 19e à l’Institut Orphéus

de Gand.

En 2023, il a enregistré pour

Evil Penguin son propre arrangement de la 3e symphonie de Beethoven sur une

copie du piano Erard 1803 de Beethoven ainsi qu’un disque « Pasticcio – Paris

1800 » avec Cyrille Dubois, Marianne Croux sur le piano carré Erard 1806 de La

Nouvelle Athènes proposant des romances, des airs des Mystères d’Isis…

En 2024,

il enregistre l’intégrale des mélodies de Bizet sur pianos d’époque avec

Cyrille Dubois, Marianne Croux, Coline Dutilleul, Guilhelm Worms, Edoardo

Torbianelli pour les Amis de Georges Bizet qui sort au printemps 2025 chez

Harmonia mundi.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

