Concert: Le Piano symphonique Chapelle Sainte Anne -Saint Julien Le Pouliguen

Concert: Le Piano symphonique Chapelle Sainte Anne -Saint Julien Le Pouliguen vendredi 15 août 2025.

Concert: Le Piano symphonique

Chapelle Sainte Anne -Saint Julien 6 Rue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 21:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

DUO PÈRE & FILS

Jacques et Grégoire HUMBERT

Piano à Quatre Mains

Rossini Schubert Debussy Chopin Dvorak

Père et Fils réunis ne feront qu’un pour faire vibrer leur piano dans des cadres exceptionnels et prestigieux. En ces lieux chargé d’Histoire, la fusion artistique de ce duo de virtuoses accomplis enchantera les oreilles du néophyte jusqu’au mélomane averti.

A quatre mains ou en solo, les deux complices de toujours revisiteront les oeuvres les plus célèbres du grand répertoire de la Musique Classique.

Un moment d’intenses émotions musicales et le spectacle rare de vingt doigts courant sur le clavier d’ivoire. .

Chapelle Sainte Anne -Saint Julien 6 Rue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 64 01 74 marinedemontille@yahoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert: Le Piano symphonique Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-07-30 par ADT44