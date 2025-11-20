Concert Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel Place de l’église La Jarrie
Concert Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel Place de l’église La Jarrie vendredi 19 décembre 2025.
Concert Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel
Place de l’église Eglise Sainte-Madeleine La Jarrie Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
20€ = Carré or
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Le célèbre pianiste compositeur Jean-François Zygel propose un voyage sonore captivant au coeur des émotions suscitées par la musique quelle musique pour rêver, pour s’amuser, pour réfléchir, pour se consoler, pour s’élever ?
English : Concert Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel
Renowned pianist and composer Jean-François Zygel takes us on a captivating sonic journey to the heart of the emotions aroused by music: what kind of music to dream to, to enjoy, to reflect on, to console, to uplift?
German : Konzert Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel
Der berühmte Pianist und Komponist Jean-François Zygel bietet eine fesselnde Klangreise in das Herz der durch Musik hervorgerufenen Emotionen: Welche Musik zum Träumen, zur Unterhaltung, zum Nachdenken, zum Trösten, zum Aufsteigen?
Italiano :
Il celebre pianista e compositore Jean-François Zygel ci accompagna in un accattivante viaggio sonoro al cuore delle emozioni suscitate dalla musica: quale musica possiamo usare per sognare, per divertirci, per riflettere, per consolarci, per sollevarci?
Espanol : Concierto Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel
El célebre pianista y compositor Jean-François Zygel nos embarca en un cautivador viaje sonoro al corazón de las emociones que despierta la música: ¿con qué música podemos soñar, divertirnos, reflexionar, consolarnos, elevarnos?
