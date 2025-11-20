Concert Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel Place de l’église La Jarrie

Concert Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel

Place de l’église Eglise Sainte-Madeleine La Jarrie Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

20€ = Carré or

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Le célèbre pianiste compositeur Jean-François Zygel propose un voyage sonore captivant au coeur des émotions suscitées par la musique quelle musique pour rêver, pour s’amuser, pour réfléchir, pour se consoler, pour s’élever ?

English : Concert Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel

Renowned pianist and composer Jean-François Zygel takes us on a captivating sonic journey to the heart of the emotions aroused by music: what kind of music to dream to, to enjoy, to reflect on, to console, to uplift?

German : Konzert Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel

Der berühmte Pianist und Komponist Jean-François Zygel bietet eine fesselnde Klangreise in das Herz der durch Musik hervorgerufenen Emotionen: Welche Musik zum Träumen, zur Unterhaltung, zum Nachdenken, zum Trösten, zum Aufsteigen?

Italiano :

Il celebre pianista e compositore Jean-François Zygel ci accompagna in un accattivante viaggio sonoro al cuore delle emozioni suscitate dalla musica: quale musica possiamo usare per sognare, per divertirci, per riflettere, per consolarci, per sollevarci?

Espanol : Concierto Le pouvoir de la musique Jean-François Zygel

El célebre pianista y compositor Jean-François Zygel nos embarca en un cautivador viaje sonoro al corazón de las emociones que despierta la música: ¿con qué música podemos soñar, divertirnos, reflexionar, consolarnos, elevarnos?

