Concert Le Pré en Musique Le Mans

Concert Le Pré en Musique

Eglise du Pré Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

2026-03-08

Pour son 7e concert de la saison 2025-2026, qui aura lieu le dimanche 08 mars 2026 à 16h, l’Association Le Pré en Musique organise un concert avec Katelyn ISAACSON (soprano), Liviu BADIU (violon) et Dmitri NEGRIMOVSKI (piano).

Au programme, des musiques des pays de l’Europe de l’Est.

Entrée libre au chapeau. .

Eglise du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 49 44 96

