Concert Le Pré en Musique Le Mans
Concert Le Pré en Musique Le Mans dimanche 7 juin 2026.
Le Mans
Concert Le Pré en Musique
Eglise du Pré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Dimanche 7 juin 2026 à 16h.
Pour son 10e et dernier concert de la saison 2025-2026, qui aura lieu le dimanche 7 juin 2026 à 16h, l’Association Le Pré en Musique organise un concert avec le Chœur d’Orphée placé sous la direction de Ada Bonora. Ce concert sera placé sous le signe du Temps pour la Paix avec des œuvres de compositeurs français.
Entrée libre, Participation aux frais. Renseignements 06.25.49.44.96. .
Eglise du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 49 44 96
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English :
L’événement Concert Le Pré en Musique Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Le Mans
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