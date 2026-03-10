Concert Le premier concert de mon doudou Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Le premier concert de mon doudou

Lundi 6 avril 2026 à partir de 10h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Après l’immense succès rencontré en 2024 et 2025, les musiciens de ParteMus reviennent éveiller et émerveiller les tout-petits et leurs doudous avec un nouveau conte musical plein de douceur.Familles

À travers une histoire simple, les musiciens donnent vie à leurs instruments. Les violons chantent, les altos murmurent, les violoncelles racontent, la contrebasse rassure… Tour à tour, les enfants découvrent la palette des cordes et entendent comment la musique exprime les émotions sans jamais avoir besoin de mots.

De 6 mois à 4 ans. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

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English :

Following their huge success in 2024 and 2025, the musicians of ParteMus return to awaken and delight toddlers and their comforters with a new musical tale full of sweetness.

L’événement Concert Le premier concert de mon doudou Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence