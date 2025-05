Concert Le printemps à travers le monde – Kaysersberg Vignoble, 24 mai 2025 20:00, Kaysersberg Vignoble.

Haut-Rhin

Concert Le printemps à travers le monde

Samedi 2025-05-24 20:00:00

2025-05-24 23:00:00

2025-05-24

Concert de chants populaires, gospel, negro spiritual et autres chants en plusieurs langues pour annoncer le printemps.

Le Choeur mixte Entre Vignes et Chants de Kientzheim qui a étoffé son répertoire avec de nouveaux chants, donne son concert annuel de printemps avec une panoplie de chants populaires, canons, gospel, negro spiritual, suédois, irlandais, norvégiens, un beau voyage à travers le monde. Les chants d’un niveau élevé seront interprétés en deux parties, sous la direction de Bruno SPERANZA MARTAGAO. 0 .

8 Grand’Rue

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 85 26 95 evc-kbvignoble@orange.fr

English :

Concert of popular songs, gospel, negro spirituals and other songs in several languages to herald spring.

German :

Konzert mit Volksliedern, Gospel, Negro Spiritual und anderen Liedern in verschiedenen Sprachen, um den Frühling einzuläuten.

Italiano :

Un concerto di canzoni popolari, gospel, negro spirituals e altre canzoni in diverse lingue per annunciare la primavera.

Espanol :

Un concierto de canciones populares, gospel, negro spirituals y otras canciones en varios idiomas para anunciar la primavera.

