Concert Le Printemps Symphonique de Thionville Moselle Thionville

Concert Le Printemps Symphonique de Thionville Moselle

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Célébrons l’arrivée du printemps avec pour la première fois, le hautbois mis à l’honneur en tant qu’instrument concertiste sous le jeu expert de Fabien Thouand.

Messin d’origine, il débute l’apprentissage du hautbois au Conservatoire National de Région, suivi du CNMSD de Paris couronné d’un Premier Prix, puis lauréat de plusieurs concours internationaux.

Désormais italien d’adoption, il devient en 2004 hautbois solo de l’Orchestre de la Scala de Milan et depuis 2022, hautbois solo de l’Orchestre de l’Académie Nationale de Santa Cecilia de Rome (l’orchestre National en quelque sorte), en parallèle d’une carrière internationale de concertiste et d’enseignant dans des établissements prestigieux notamment à Lugano et Lausanne en Suisse.

Distribution Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle, sous la direction de Salvatore Perri

Soliste invité Fabien Thouand, hautbois

Programme musical

Concerto pour hautbois en ré majeur Richard Strauss

Symphonie no 1 en si bémol majeur, op. 38 le Printemps Robert Schumann

POUR RESTER DANS L’AMBIANCE

Un livre Le Lys dans la vallée Honoré de Balzac

Une oeuvre Hautbois à la partition Albert Lauzero

Un film La Symphonie du printemps Peter SchamoniTout public

15 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the arrival of spring with Fabien Thouand?s expert playing of the oboe as a concert instrument.

Originally from Metz, he began his oboe studies at the Conservatoire National de Région, followed by a First Prize at the CNMSD in Paris, then went on to win several international competitions.

Now Italian by adoption, in 2004 he became principal oboe of the Orchestra of La Scala in Milan and, since 2022, principal oboe of the Orchestra of the National Academy of Santa Cecilia in Rome (the National Orchestra, as it were), alongside an international career as a concert performer and teacher in prestigious establishments, notably in Lugano and Lausanne in Switzerland.

Cast Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle, conducted by Salvatore Perri

Guest soloist Fabien Thouand, oboe

Music program

Concerto for oboe in D major ? Richard Strauss

Symphony No. 1 in B flat major, Op. 38 Spring Robert Schumann

TO STAY IN THE MOOD

A book Le Lys dans la vallée Honoré de Balzac

A work: Hautbois à la partition Albert Lauzero

A film: The Spring Symphony Peter Schamoni

L’événement Concert Le Printemps Symphonique de Thionville Moselle Thionville a été mis à jour le 2026-03-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME