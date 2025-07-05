Concert Le printemps Thionville

Concert Le printemps

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : 15 EUR

Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Célébrons l’arrivée du printemps avec pour la première fois, le hautbois mis à l’honneur en tant qu’instrument concertiste sous le jeu expert de Fabien Thouand.

Messin d’origine, il débute l’apprentissage du hautbois au Conservatoire National de Région, suivi du CNMSD de Paris couronné d’un Premier Prix, puis lauréat

de plusieurs concours internationaux. Désormais italien d’adoption, il devient en 2004 hautbois solo de l’Orchestre de la Scala de Milan et depuis 2022, hautbois solo de l’Orchestre de l’Académie Nationale de Santa Cecilia de Rome (l’orchestre National en quelque sorte), en parallèle d’une carrière internationale de concertiste et d’enseignant dans des établissements prestigieux notamment à Lugano et Lausanne en Suisse.

Distribution Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Sous la direction de Salvatore Perri

Soliste invité Fabien Thouand, hautboisTout public

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

To celebrate the arrival of spring, the oboe is honored for the first time as a concert instrument, under the expert guidance of Fabien Thouand.

Originally from Metz, he began his oboe studies at the Conservatoire National de Région, followed by the CNMSD in Paris, where he was awarded a Premier Prix

international competitions. Now Italian by adoption, in 2004 he became principal oboe of the Orchestra of La Scala in Milan and, since 2022, principal oboe of the Orchestra of the National Academy of Santa Cecilia in Rome (the National Orchestra, as it were), in parallel with an international career as a concert performer and teacher in prestigious establishments, notably in Lugano and Lausanne in Switzerland.

Cast: Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Conducted by Salvatore Perri

Guest soloist: Fabien Thouand, oboe

German :

Zur Feier des Frühlings wird zum ersten Mal die Oboe als Konzertinstrument unter der fachkundigen Leitung von Fabien Thouand geehrt.

Der gebürtige Metzer begann seine Oboenausbildung am Conservatoire National de Région, gefolgt vom CNMSD in Paris, wo er mit einem ersten Preis ausgezeichnet wurde und später Preisträger wurde

er gewann mehrere internationale Wettbewerbe. Seit 2004 ist er Solo-Oboist des Orchesters der Mailänder Scala und seit 2022 Solo-Oboist des Orchesters der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom (das Nationalorchester, wenn man so will).

Besetzung: Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle (Symphonieorchester von Thionville-Moselle)

Unter der Leitung von Salvatore Perri

Gastsolist: Fabien Thouand, Oboe

Italiano :

Per celebrare l’arrivo della primavera, Fabien Thouand presenterà per la prima volta l’oboe come strumento da concerto.

Originario di Metz, ha iniziato i suoi studi di oboe al Conservatorio Nazionale di Regione, seguiti dal CNMSD di Parigi, dove ha vinto il primo premio

di diversi concorsi internazionali. Italiano d’adozione, nel 2004 è diventato oboista principale dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e, dal 2022, oboista principale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma (l’Orchestra Nazionale, per così dire), affiancando una carriera internazionale come concertista e docente in prestigiose istituzioni, in particolare a Lugano e Losanna in Svizzera.

Cast: Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Diretto da Salvatore Perri

Solista ospite: Fabien Thouand, oboe

Espanol :

Para celebrar la llegada de la primavera, Fabien Thouand presentará por primera vez el oboe como instrumento de concierto.

Originario de Metz, comenzó sus estudios de oboe en el Conservatorio Nacional de Región, seguido por el CNMSD de París, donde ganó un Primer Premio

de varios concursos internacionales. Italiano de adopción, en 2004 se convirtió en oboísta principal de la Orquesta de La Scala de Milán y, desde 2022, en oboísta principal de la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma (la Orquesta Nacional, por así decirlo), paralelamente a una carrera internacional como concertista y profesor en prestigiosos establecimientos, especialmente en Lugano y Lausana (Suiza).

Elenco: Orquesta Sinfónica de Thionville-Moselle

Dirección: Salvatore Perri

Solista invitado: Fabien Thouand, oboe

