Concert Le P’tit Bal Perdu au Méli’Nieul Le Méli Nieul Nieul-le-Virouil
vendredi 21 août 2026 · Le Méli Nieul · Nieul-le-Virouil
Informations pratiques
Nieul-le-Virouil
Concert Le P’tit Bal Perdu au Méli’Nieul
Le Méli Nieul 7 route de Guitinieres Nieul-le-Virouil Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert de chanson française garanti 100% avec restauration sur place. Venez nombreux !
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Le Méli Nieul 7 route de Guitinieres Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 42 43 00 lemelinieul@hotmail.com
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English :
A concert featuring 100% French songs, guaranteed, with food available on site. We hope to see many of you there!
L’événement Concert Le P’tit Bal Perdu au Méli’Nieul Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge