Concert Le P’tit Bal Perdu au Méli’Nieul Le Méli Nieul Nieul-le-Virouil

Informations pratiques

Nieul-le-Virouil

Concert Le P’tit Bal Perdu au Méli’Nieul

Le Méli Nieul 7 route de Guitinieres Nieul-le-Virouil Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert de chanson française garanti 100% avec restauration sur place. Venez nombreux !

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Le Méli Nieul 7 route de Guitinieres Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 42 43 00 lemelinieul@hotmail.com

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English :

A concert featuring 100% French songs, guaranteed, with food available on site. We hope to see many of you there!

L’événement Concert Le P’tit Bal Perdu au Méli’Nieul Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge