Concert Le P’tit Crème chante Gaston Couté à la Maison du Braconnage de Chaon

Chaon Loir-et-Cher

Concert Le P’tit Crème chante Gaston Couté à la Maison du Braconnage de Chaon.

Les Amis de la Maison du Braconnage accueillent le samedi 14 mars 2026 à 20h30 un Trio de la région orléanaise, Le P’tit Crème. Cela fait un paquet d’années, 30 ans et un peu plus, que ce groupe met en musique le poète Gaston Couté, poète et chansonnier un Gas qu’a vécu entre la Commune et la première guerre mondiale. Ses textes libertaires, sa langue aussi féroce que tendre ont trouvé avec Le P’tit Crème une auberge d’où ils peuvent continuer à nous parler aujourd’hui. Écoutons Couté comme on écouterait un hymne à la vie qui ne vieillirait pas mais qui au contraire prendrait de la force avec le temps.

Michel MONIÉ, accordéon, Jean FOULON, guitare et voix et Bruno MÉRANGER, mandoline et guitare nous feront découvrir les textes du poète Gaston Couté sur des musiques bien à eux. .

Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Concert Le P’tit Crème chante Gaston Couté at the Maison du Braconnage in Chaon.

