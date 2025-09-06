Concert le quartet à cordes 50 pour cent Thann

104 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06 21:00:00

2025-09-06

Un concert sensible et dépaysant avec le quartet 50 pour cent entre folk jazz classique et world. Un moment musical à ne pas manquer.

104 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 61 08

English :

A sensitive and exotic concert with the 50 pour cent quartet, a blend of classical folk jazz and world music. A musical experience not to be missed.

German :

Ein einfühlsames und exotisches Konzert mit dem Quartett 50 pour cent zwischen Folk, klassischem Jazz und Weltmusik. Ein musikalischer Moment, den Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Un concerto sensibile ed esotico con il 50 pour cent quartet, una miscela di jazz folk classico e world music. Un’esperienza musicale da non perdere.

Espanol :

Un concierto sensible y exótico con el cuarteto 50 pour cent, una mezcla de folk jazz clásico y músicas del mundo. Una experiencia musical que no debe perderse.

