CONCERT LE QUINTET INDICE Mauguio

CONCERT LE QUINTET INDICE Mauguio vendredi 5 septembre 2025.

CONCERT LE QUINTET INDICE

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Découvrez ou redécouvrez les années yéyés, le disco, le funk, et la variété française !

Le Quintet Indice vous fait voyager des années 60 aux années 2000, du yéyé au disco, du funk à la variété française et internationale. De Johnny, Claude François, Eddy Mitchell… à Sardou, Goldman, Boney M, Indochine, Gipsy Kings, Kool & the Gang, Cabrel, et bien d’autres.

Dès 21h sur le Port.

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

Discover or rediscover the yéyés, disco, funk and French variety!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Yéyés-Jahre, Disco, Funk und die französische Vielfalt!

Italiano :

Scoprite o riscoprite gli anni dello yéyés, della disco, del funk e del varietà francese!

Espanol :

¡Descubra o redescubra los años yéyés, la música disco, el funk y la variedad francesa!

L’événement CONCERT LE QUINTET INDICE Mauguio a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON