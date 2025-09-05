CONCERT LE QUINTET INDICE Mauguio
CONCERT LE QUINTET INDICE Mauguio vendredi 5 septembre 2025.
CONCERT LE QUINTET INDICE
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Découvrez ou redécouvrez les années yéyés, le disco, le funk, et la variété française !
Le Quintet Indice vous fait voyager des années 60 aux années 2000, du yéyé au disco, du funk à la variété française et internationale. De Johnny, Claude François, Eddy Mitchell… à Sardou, Goldman, Boney M, Indochine, Gipsy Kings, Kool & the Gang, Cabrel, et bien d’autres.
Dès 21h sur le Port.
Renseignements 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15
English :
Discover or rediscover the yéyés, disco, funk and French variety!
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie die Yéyés-Jahre, Disco, Funk und die französische Vielfalt!
Italiano :
Scoprite o riscoprite gli anni dello yéyés, della disco, del funk e del varietà francese!
Espanol :
¡Descubra o redescubra los años yéyés, la música disco, el funk y la variedad francesa!
L’événement CONCERT LE QUINTET INDICE Mauguio a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON