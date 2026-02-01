Concert : le Requiem de Fauré résonne à l’Eglise des XV XX Église St-Antoine-des-Quinze-Vingts PARIS

Le Chœur Saint-Germain des Prés, L’Ensemble Vocal et l’Orchestre de Cycle III du Conservatoire vous proposent un programme autour de Gabriel Fauré : Pavane, Requiem, Madrigal, Cantique de Jean Racine…

Concert en partenariat avec l’Association des Amis du Chœur Saint-Germain des Prés.

Chœurs sous la direction de Xavier Le Maréchal et orchestre sous la direction de Loïc Moriceau.

Orgue : Fanyu Zeng

Grand Concert vocal et orchestral consacré à Fauré : un rendez-vous à ne pas manquer !

Le dimanche 08 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Église St-Antoine-des-Quinze-Vingts 66 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



