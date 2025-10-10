Concert Le retour des beaux jours Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Concert Le retour des beaux jours Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon vendredi 10 octobre 2025.

Concert Le retour des beaux jours

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10

1944-1945 la libération racontée en chansons. Une belle leçon d’histoire vivante, enrobée d’anecdotes et de chansons de l’époque…

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

1944-1945 la libération racontée en chansons. A lively history lesson, full of anecdotes and songs from the era?

German :

1944-1945 Die Befreiung in Liedern erzählt. Eine lebendige Geschichtsstunde mit Anekdoten und Liedern aus der damaligen Zeit

Italiano :

1944-1945 la liberazione raccontata con le canzoni. Una vivace lezione di storia, ricca di aneddoti e canzoni dell’epoca?

Espanol :

1944-1945 la liberación contada en canciones. Una animada lección de historia, llena de anécdotas y canciones de la época?

