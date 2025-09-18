Concert le sacre de François 1er Place du For Le Puy-en-Velay
Concert le sacre de François 1er Place du For Le Puy-en-Velay jeudi 18 septembre 2025.
Concert le sacre de François 1er
Place du For Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-09-18 18:30:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Dans le cadre des Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau, venez assister au concert « Le sacre de François 1er » à la Cathédrale du Puy. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale et l’Atelier de Musique Médiévale. Direction Jean-Baptiste Nicolas.
Place du For Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 12 04 23 05 maitrise@cathedraledupuy.org
English :
As part of the Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau, attend the concert « Le sacre de François 1er » at Le Puy Cathedral. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale and Atelier de Musique Médiévale. Conductor: Jean-Baptiste Nicolas.
German :
Besuchen Sie im Rahmen der Renaissance-Festspiele des Vogelkönigs das Konzert « Le sacre de François 1er » in der Kathedrale von Le Puy. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale und das Atelier de Musique Médiévale. Leitung: Jean-Baptiste Nicolas.
Italiano :
Nell’ambito delle Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau, partecipate al concerto « Le sacre de François 1er » presso la Cattedrale di Le Puy. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale e Atelier de Musique Médiévale. Diretto da Jean-Baptiste Nicolas.
Espanol :
En el marco de las Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau, venga a asistir al concierto « Le sacre de François 1er » en la catedral del Puy. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale y Atelier de Musique Médiévale. Bajo la dirección de Jean-Baptiste Nicolas.
