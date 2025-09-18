Concert le sacre de François 1er Place du For Le Puy-en-Velay

Dans le cadre des Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau, venez assister au concert « Le sacre de François 1er » à la Cathédrale du Puy. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale et l’Atelier de Musique Médiévale. Direction Jean-Baptiste Nicolas.

Place du For Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 12 04 23 05 maitrise@cathedraledupuy.org

As part of the Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau, attend the concert « Le sacre de François 1er » at Le Puy Cathedral. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale and Atelier de Musique Médiévale. Conductor: Jean-Baptiste Nicolas.

Besuchen Sie im Rahmen der Renaissance-Festspiele des Vogelkönigs das Konzert « Le sacre de François 1er » in der Kathedrale von Le Puy. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale und das Atelier de Musique Médiévale. Leitung: Jean-Baptiste Nicolas.

Nell’ambito delle Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau, partecipate al concerto « Le sacre de François 1er » presso la Cattedrale di Le Puy. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale e Atelier de Musique Médiévale. Diretto da Jean-Baptiste Nicolas.

En el marco de las Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau, venga a asistir al concierto « Le sacre de François 1er » en la catedral del Puy. Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale y Atelier de Musique Médiévale. Bajo la dirección de Jean-Baptiste Nicolas.

