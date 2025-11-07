Concert Le Saveurs du Sud Jazz Band Muntzenheim

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : EUR

Début : Vendredi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Avec son Jazz New-Orleans très entraînant et chaleureux, le SAVEURS DU SUD Jazz Band crée à chaque concert une ambiance très festive et conviviale.

Cet orchestre de jazz festif est composé de musiciens qui se sont rencontrés lors de différents festivals de jazz en France, Allemagne, Suisse, etc…, et qui partagent leur passion du jazz des années 1920/1930.

Le SAVEURS DU SUD Jazz Band propose un répertoire original et inédit, inspiré du jazz traditionnel. Il joue les thèmes des grands noms du jazz que sont Sidney Béchet, Clarence Willams, Louis Armstrong, etc…

A chaque concert, chaque instrument et chaque soliste est toujours mis en valeur.

Pour cette soirée, la formation sera composée de

Gemma ABRIE (Esp) chant, Flore M (F) chant, Daniel BREITENSTEIN (CH) piano, Eric COUSIN (F) banjo, Eric THEILLER (F) trompette, Robert MERIAN (F) clarinette/saxophone, Jimmy WETTACH (CH) contrebasse/tuba, Hans BRUGGER (D) batterie/washboard. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

The « SAVEURS DU SUD Jazz Band » creates a warm, festive atmosphere at every concert, with their lively New Orleans jazz.

German :

Mit ihrem sehr mitreißenden und herzlichen New-Orleans-Jazz schafft die « SAVEURS DU SUD Jazz Band » bei jedem Konzert eine sehr festliche und gesellige Atmosphäre.

Italiano :

Il jazz di New Orleans della SAVEURS DU SUD, caldo e in levare, crea un’atmosfera festosa e conviviale a ogni concerto.

Espanol :

El jazz de Nueva Orleans, cálido y alegre, de la SAVEURS DU SUD Jazz Band crea un ambiente festivo y cordial en cada concierto.

