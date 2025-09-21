Concert Le Scherzo fait son cinéma Rue de la Liberté Mâcon

Rue de la Liberté Eglise de Flacé Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Début : 2025-09-21 18:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

De Mancini à Michel Legrand, du chant sacré aux tubes inoubliables du 7e art le Scherzo met en scène un programme enjoué et cinématographique, où l’on chante, on rit, on rêve… et on (re)découvre des classiques avec des oreilles nouvelles.

Le Scherzo est accompagné du quintet de jazz BackUp pour ce concert. .

Rue de la Liberté Eglise de Flacé Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 18 29 85 lescherzo@gmail.com

