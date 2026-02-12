CONCERT Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, concert Symphonique Amiens

CONCERT Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, concert Symphonique

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Découvrez l’univers musical de J.R.R. Tolkien lors d’un magnifique concert avec un orchestre, et chœurs de la comté ainsi qu’un invité spécial des sons menaçants de Mordor et de l’attaque stridente des cavaliers noirs aux belles mélodies lyriques des elfes !

Un invité vedette des films présente La Musique du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit En concert !

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

Discover the musical universe of J.R.R. Tolkien in a magnificent concert with orchestra, county choirs and a special guest: from the menacing sounds of Mordor and the strident attack of the Black Riders to the beautiful, lyrical melodies of the elves!

A guest star from the films presents The Music of The Lord of the Rings and The Hobbit In Concert !

