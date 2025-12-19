Concert Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Concert Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 7 mars 2026.
Concert Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir
Théâtre des Cordeliers 4 Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 49.99 – 49.99 – 79.99 EUR
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Lancelot Productions présente Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir — le concert exclusif !
Un spectacle immersif d’une durée comprise entre 1h30 et 2h.
Théâtre des Cordeliers 4 Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80
English :
Lancelot Productions presents The Lord of the Rings, The Hobbit and The Rings of Power? the exclusive concert!
An immersive show lasting between 1:30 and 2 hours.
