Concert Le temps suspendu par l'Ensemble Vocal de Valence – Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère, 25 mai 2025 17:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Concert Le temps suspendu par l’Ensemble Vocal de Valence Place Jean Jaurès Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 17:00:00

fin : 2025-05-25 20:00:00

Date(s) :

2025-05-25

L’Ensemble vocal de Valence vous propose ce concert dirigé par Niamh Glenat. Des œuvres a capella de compositrices y seront interprétées.

Place Jean Jaurès Notre Dame de Lourdes

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 00 05 20 ew26@aol.fr

English :

The Ensemble vocal de Valence presents this concert conducted by Niamh Glenat. A capella works by female composers will be performed.

German :

Das Ensemble vocal de Valence bietet Ihnen dieses Konzert unter der Leitung von Niamh Glenat an. Es werden A-cappella-Werke von Komponistinnen vorgetragen.

Italiano :

L’Ensemble vocal de Valence presenta questo concerto diretto da Niamh Glenat. Verranno eseguite opere a cappella di compositrici donne.

Espanol :

El Ensemble vocal de Valence presenta este concierto dirigido por Niamh Glenat. Se interpretarán obras a capella de compositoras femeninas.

