Concert Le Tigre des Platanes, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine Blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-30 21:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Le Tigre des Platanes rugit avec Rhésus Machin un jazz punk, libre et incandescent, entre urgence, humour et sauvagerie. Un quartet féroce mêlant sax, trompette, batterie et contrebasse.
Participation libre (conseillé 3 €).
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine Blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97
Le Tigre des Platanes roars with Rhésus Machin: punk jazz, free and incandescent, between urgency, humor and savagery. A ferocious quartet featuring sax, trumpet, drums and double bass.
Free admission (3 ? recommended).
