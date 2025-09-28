Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell

PIERREFITTE-NESTALAS Nouvelle église Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-28 15:00:00
2025-09-28

Concert voix et orgue
Musiques de Bach, Purcell, Haendel, Vivaldi …

Musiciens
– Voix Marc PONTUS (contre-ténor)
– Orgue Luc BEGUE

Organisateur Association Orgues en Lavedan.
Libre participation.   .

PIERREFITTE-NESTALAS Nouvelle église Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie   orguesenlavedan@gmail.com

English :

Voice and organ concert:
Music by Bach, Purcell, Handel, Vivaldi …

Musicians
– Voice Marc PONTUS (counter-tenor)
– Organ Luc BEGUE

Organizers: Association Orgues en Lavedan.

German :

Konzert Stimme und Orgel
Musik von Bach, Purcell, Händel, Vivaldi …

Musiker:
– Stimme: Marc PONTUS (Countertenor)
– Orgel: Luc BEGUE

Veranstalter: Association Orgues en Lavedan.

Italiano :

Concerto per voce e organo:
Musiche di Bach, Purcell, Haendel, Vivaldi …

Musicisti
– Voce: Marc PONTUS (controtenore)
– Organo: Luc BEGUE

Organizzatore: Associazione Orgues en Lavedan.

Espanol :

Concierto para voz y órgano:
Música de Bach, Purcell, Haendel, Vivaldi …

Músicos
– Voz: Marc PONTUS (contratenor)
– Órgano: Luc BEGUE

Organizador: Asociación Orgues en Lavedan.

