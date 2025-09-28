Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas dimanche 28 septembre 2025.
Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell
PIERREFITTE-NESTALAS Nouvelle église Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 15:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Concert voix et orgue
Musiques de Bach, Purcell, Haendel, Vivaldi …
Musiciens
– Voix Marc PONTUS (contre-ténor)
– Orgue Luc BEGUE
Organisateur Association Orgues en Lavedan.
Libre participation. .
PIERREFITTE-NESTALAS Nouvelle église Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie orguesenlavedan@gmail.com
English :
Voice and organ concert:
Music by Bach, Purcell, Handel, Vivaldi …
Musicians
– Voice Marc PONTUS (counter-tenor)
– Organ Luc BEGUE
Organizers: Association Orgues en Lavedan.
German :
Konzert Stimme und Orgel
Musik von Bach, Purcell, Händel, Vivaldi …
Musiker:
– Stimme: Marc PONTUS (Countertenor)
– Orgel: Luc BEGUE
Veranstalter: Association Orgues en Lavedan.
Italiano :
Concerto per voce e organo:
Musiche di Bach, Purcell, Haendel, Vivaldi …
Musicisti
– Voce: Marc PONTUS (controtenore)
– Organo: Luc BEGUE
Organizzatore: Associazione Orgues en Lavedan.
Espanol :
Concierto para voz y órgano:
Música de Bach, Purcell, Haendel, Vivaldi …
Músicos
– Voz: Marc PONTUS (contratenor)
– Órgano: Luc BEGUE
Organizador: Asociación Orgues en Lavedan.
L’événement Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-09-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65