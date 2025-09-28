Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas dimanche 28 septembre 2025.

Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell

PIERREFITTE-NESTALAS Nouvelle église Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Concert voix et orgue

Musiques de Bach, Purcell, Haendel, Vivaldi …

Musiciens

– Voix Marc PONTUS (contre-ténor)

– Orgue Luc BEGUE

Organisateur Association Orgues en Lavedan.

Libre participation. .

PIERREFITTE-NESTALAS Nouvelle église Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie orguesenlavedan@gmail.com

English :

Voice and organ concert:

Music by Bach, Purcell, Handel, Vivaldi …

Musicians

– Voice Marc PONTUS (counter-tenor)

– Organ Luc BEGUE

Organizers: Association Orgues en Lavedan.

German :

Konzert Stimme und Orgel

Musik von Bach, Purcell, Händel, Vivaldi …

Musiker:

– Stimme: Marc PONTUS (Countertenor)

– Orgel: Luc BEGUE

Veranstalter: Association Orgues en Lavedan.

Italiano :

Concerto per voce e organo:

Musiche di Bach, Purcell, Haendel, Vivaldi …

Musicisti

– Voce: Marc PONTUS (controtenore)

– Organo: Luc BEGUE

Organizzatore: Associazione Orgues en Lavedan.

Espanol :

Concierto para voz y órgano:

Música de Bach, Purcell, Haendel, Vivaldi …

Músicos

– Voz: Marc PONTUS (contratenor)

– Órgano: Luc BEGUE

Organizador: Asociación Orgues en Lavedan.

L’événement Concert Le timbre envoûtant d’une voix de contre-ténor ; œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi et Purcell Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-09-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65