Concert Le Tour du monde en 80 jours Amiens

Concert Le Tour du monde en 80 jours

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 14:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Orchestre de Picardie | Composition et adaptation Marc-Olivier Dupin

2025 : année Jules Verne !

Embarquez pour un tour du monde musical et visuel aux côtés de l’Orchestre de Picardie ! Cette adaptation du chef-d’œuvre de Jules Verne mêle récit, illustrations animées et compositions originales. La musique, tour à tour haletante, mystérieuse ou teintée d’accents venus d’ailleurs, accompagne la folle course de Phileas Fogg à travers les continents. Orchestre, récit et vidéo s’unissent dans une aventure sensorielle où chaque étape devient une escale sonore et imagée. Un spectacle envoûtant à vivre en famille.

Dans le cadre de 2025, l’année Jules Verne , porté par la ville d’Amiens

DÈS 8 ANS

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 1H30

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Orchestre de Picardie | Composition and adaptation Marc-Olivier Dupin

2025: the year of Jules Verne!

Embark on a musical and visual world tour with the Orchestre de Picardie! This adaptation of Jules Verne’s masterpiece combines storytelling, animated illustrations and original compositions. The music, in turn breathtaking, mysterious or tinged with accents from elsewhere, accompanies Phileas Fogg?s mad race across the continents. Orchestra, narrative and video unite in a sensory adventure in which each stage becomes a stopover of sound and imagery. A spellbinding show for the whole family.

As part of 2025, the Year of Jules Verne , supported by the city of Amiens

AGES 8 AND UP

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 1H30

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Orchestre de Picardie | Komposition und Bearbeitung Marc-Olivier Dupin

2025: Das Jahr von Jules Verne?

Begeben Sie sich mit dem Orchestre de Picardie? auf eine musikalische und visuelle Weltreise! Diese Adaption des Meisterwerks von Jules Verne verbindet Erzählung, animierte Illustrationen und Originalkompositionen. Die Musik, die abwechselnd atemlos, geheimnisvoll oder mit Akzenten aus anderen Ländern versehen ist, begleitet Phileas Foggs wilde Reise durch die Kontinente. Orchester, Erzählung und Video vereinen sich in einem sinnlichen Abenteuer, in dem jede Etappe zu einem klanglichen und bildlichen Zwischenstopp wird. Ein bezauberndes Spektakel für die ganze Familie.

Im Rahmen von ?2025, das Jules-Verne-Jahr? , getragen von der Stadt Amiens

AB 8 JAHREN

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 1 STUNDE 30 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Orchestre de Picardie | Composizione e adattamento Marc-Olivier Dupin

2025: l’anno di Jules Verne!

Partite per un giro del mondo musicale e visivo con l’Orchestre de Picardie! Questo adattamento del capolavoro di Jules Verne combina narrazione, illustrazioni animate e composizioni originali. La musica, a sua volta mozzafiato, misteriosa o con accenti d’altrove, accompagna la folle corsa di Phileas Fogg attraverso i continenti. Orchestra, narrazione e video si fondono in un’avventura sensoriale in cui ogni tappa diventa una sosta di suoni e immagini. Uno spettacolo affascinante per tutta la famiglia.

Nell’ambito di 2025, anno di Jules Verne , organizzato dalla città di Amiens

DA 8 ANNI

TARIFFA 1 DA 5 A 20 ANNI?

DURATA 1H30

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Orchestre de Picardie | Composición y adaptación Marc-Olivier Dupin

2025: ¡el año de Julio Verne!

Embárquese en una vuelta al mundo musical y visual con la Orquesta de Picardía Esta adaptación de la obra maestra de Julio Verne combina narración, ilustraciones animadas y composiciones originales. La música, a su vez sobrecogedora, misteriosa o teñida de acentos de otros lugares, acompaña la loca carrera de Phileas Fogg a través de los continentes. Orquesta, narración y vídeo se unen en una aventura sensorial en la que cada escenario se convierte en una escala de sonidos e imágenes. Un espectáculo fascinante para toda la familia.

En el marco de 2025, Año Julio Verne , organizado por la Ciudad de Amiens

A PARTIR DE 8 AÑOS

RITMO 1 5 A 20?

DURACIÓN 1H30

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

