Concert Le Vitamine Jazz Band La Charette Café Théâtre « La Charrette » Romans-sur-Isère 3 juillet 2025 07:00

Drôme

Concert Le Vitamine Jazz Band La Charette Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

La Charrette propose un concert du groupe Vitamine Jazz Band à mi chemin entre l’encyclopédie musicale version jazz et le joke box, ils sont capables de tout jouer.

Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr

English :

La Charrette presents a concert by the Vitamine Jazz Band: halfway between a jazz musical encyclopedia and a joke box, they can play anything.

German :

La Charrette bietet ein Konzert der Vitamine Jazz Band an: Auf halbem Weg zwischen der musikalischen Enzyklopädie in der Jazz-Version und der Joke Box können sie alles spielen.

Italiano :

La Charrette propone un concerto della Vitamine Jazz Band: a metà strada tra un’enciclopedia musicale del jazz e una scatola di scherzi, sanno suonare di tutto.

Espanol :

La Charrette ofrece un concierto de la Vitamine Jazz Band: a medio camino entre una enciclopedia musical de jazz y una caja de chistes, pueden tocar cualquier cosa.

