Concert – Le voyage d’hiver – Franz Schubert, Manoir de Kerboutier, Noyal-Pontivy

Concert – Le voyage d’hiver – Franz Schubert Samedi 21 février, 17h00 Manoir de Kerboutier Morbihan

Participation libre et consciente en soutien aux artistes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T17:00:00+01:00 – 2026-02-21T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T17:00:00+01:00 – 2026-02-21T19:00:00+01:00

Œuvre emblématique du romantisme allemand, Le Voyage d’hiver (Winterreise) de Franz Schubert explore l’errance intérieure d’un homme confronté à la solitude, à la mémoire et au temps qui passe. Composé sur les poèmes de Wilhelm Müller, ce cycle de vingt-quatre lieder d’une profondeur exceptionnelle déploie un paysage émotionnel d’une grande intensité, où chaque étape du voyage devient une méditation intime.

Dans cette œuvre tardive de Schubert, la voix et le piano entretiennent un dialogue étroit et indissociable. Le piano ne se limite pas à l’accompagnement : il dessine les paysages, suggère le mouvement, la marche, le froid, l’attente, tandis que la voix porte le récit intérieur du voyageur.

Ce concert propose une interprétation sensible et épurée du Winterreise, laissant toute sa place à la poésie du texte et à la force expressive de la musique. L’œuvre sera interprétée en langue allemande, avec une projection des poèmes en français pendant le concert, afin de permettre une écoute à la fois musicale et littéraire

Manoir de Kerboutier Kerboutier, Noyal-Pontivy Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne

Concert dans la salle de musique du manoir de Kerboutier à Noyal-Pontivy. Interprètes : Antoine Deckeur – basse ; Michaël Thizy – piano Érard historique du Manoir de Kerboutier. concert Schubert