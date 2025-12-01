Concert L’Eau Vive Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
Concert L’Eau Vive
Au Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20 23:30:00
2025-12-20
Le Saint-Hilaire vous invite à découvrir la pianiste Cécile Deroubaix pour son récital L’Eau Vive , à 20h. Passionnée par le piano romantique et le chant, elle interprètera entre autres, des chansons françaises d’aujourd’hui et d’hier, mêlant poésie et humour. Participation libre pour le concert, restauration sur réservation. Infos au 03 58 01 52 51. .
Au Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
