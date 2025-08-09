CONCERT LEC AND THE SIXTIES Mauguio

CONCERT LEC AND THE SIXTIES Mauguio samedi 9 août 2025.

CONCERT LEC AND THE SIXTIES

Mauguio Hérault

Le groupe LEC AND THE SIXTIES vous donne rendez-vous sur le port !

La rencontre de quatre musiciens expérimentés aimant jouer le répertoire Rock’n Roll/ Rockabilly des années 50 à 80 en collant le plus possible au style et à l’esprit musical de cette époque. Leur but, faire partager ce plaisir et leurs émotions au public.

Pour cela, le groupe dispose d’un répertoire de plus de 80 morceaux connus et moins connus de toute cette époque avec une première partie 100% Elvis. La deuxième plus diversifié, mais toujours dans le style Rock’n Roll rockabilly envoie du lourd avec les Straycats, Bill Haley, Chuck Berry, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, etc.

Ces musiciens vous feront voyager dans cet univers des sixties avec un enthousiasme communicatif et à coup sûr vous en redemanderez !

Dès 21h Kiosque du port

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

