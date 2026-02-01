Concert L’Echappée Chantante de la Compagnie Basse Altitude Sur Perley Sampigny-lès-Maranges

Concert L’Echappée Chantante de la Compagnie Basse Altitude

Sur Perley La Turbine Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Spectacle musical pour deux voix, une tête et basse continue, tout public à partir de 6 ans.

Une tête en tempête ? Un orchestre de poche baroque ? De la musique et pas de concert ? Des voix qui racontent plusieurs choses en même temps ? Une contrebasse pas toujours à la verticale ? Odyssée emmêlée dans une tête désaccordée, le tout en acoustique, bien entendu.

4 personnes se retrouvent pour rendre un dernier hommage, qu’ils voudraient solennel et recueilli, à un défunt non identifié. Ils préparent un cortège, mais presque immédiatement, tout se décale: une contrebasse fait son entrée, chants et pleurs se mélangent, et une musique nous entraîne dans une odyssée loufoque hors de tout contrôle. Et si les pupitres étaient vivants ? Et si nous rencontrions Claudio Monteverdi en personne ? Et si le défunt n’était pas celui qu’on croit ?

Conception Jonas Fabert et Pauline Schill

Mise en scène Jonas Fabert

Regard extérieur Alfred Vabre

Avec Adrien Alix, Julie Dollat, Jonas Fabert, Pauline Schill .

Sur Perley La Turbine Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 51 54 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert L’Echappée Chantante de la Compagnie Basse Altitude

L’événement Concert L’Echappée Chantante de la Compagnie Basse Altitude Sampigny-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-02-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I