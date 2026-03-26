Concert L’école de musique se joue à la médiathèque ! Médiathèque municipale Paimpol
Concert L’école de musique se joue à la médiathèque ! Médiathèque municipale Paimpol samedi 4 avril 2026.
Concert L’école de musique se joue à la médiathèque !
Médiathèque municipale 2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
La médiathèque et l’École de Musique de Paimpol (GPA) s’associent pour vous proposer régulièrement un concert à la médiathèque, par les élèves de l’École de Musique. Prochain rendez-vous le samedi 4 avril à 11h autour du conte Le rêve de Tom . Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque municipale 2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09
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L’événement Concert L’école de musique se joue à la médiathèque ! Paimpol a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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