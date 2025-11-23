Concert-lecture à Laon « L’homme qui écoutait battre le coeur des chats » Laon

2 Place Aubry Laon Aisne

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 18:20:00

2025-11-23

Concert lecture (comme on dit.) Ou bien comédie musicale à emporter sur place. Ça se dit moins, mais c’est plus dans l’esprit. Donc un spectacle où je lirai mon nouveau roman, écrit du point de vue de mes chats, tout en chantant des chansons. It’s a sad and beautiful world chante Tom Waits. Moi aussi du coup. C’est l’histoire d’un couple après une fausse couche. Elle a failli mourir et ne veut plus d’enfant. Il en veut encore.

Elle est encore jeune, il vieillit. Ils prennent un chat. Puis deux. Il est question de consolation douce, de deuil résilient mais pas résolu.

Le nouveau spectacle de Mathias Malzieu !

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 17h ! (durée 1h20) 20 .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

