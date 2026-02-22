Concert & Lecture : À vol d’oiseaux Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Aristophane, George Sand, Prévert ou François d’Assise…flirtent avec Mozart, Schumann, Vivaldi, Bach ou Bartók…

Un voyage…dans les airs…

Avec Marie Grudzinski et Jean-Claude Seguin, comédiens, Julia Sinoimeri, accordéon et Laurence Tricarri, violon et alto.

Dans un dialogue ludique, 2 comédiens et 2 musiciennes, accordéon et violon, alto, invoquent les oiseaux…

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Salle Collet. Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) : 2026-03-20T19:30:00+02:00_2026-03-20T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

