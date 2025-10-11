Concert Lecture « Adam et les Nymphes » Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

A partir de textes, ce concert/lecture vous fait découvrir un livre images mordant, éclatant et troublant, accompagné au piano.

English : Adam and the Nymphs » Reading Concert

Based on texts, this concert/reading introduces you to a biting, dazzling and unsettling picture book, accompanied by the piano.

German : Konzert Lesung « Adam und die Nymphen » (Adam and the Nymphes)

Ausgehend von den Texten entdecken Sie in diesem Konzert/dieser Lesung ein bissiges, strahlendes und verstörendes Bilderbuch mit Klavierbegleitung.

Italiano :

In questo concerto-lettura basato su un testo, scoprirete un libro illustrato graffiante, abbagliante e inquietante, accompagnato dal pianoforte.

Espanol : Concierto de lectura « Adán y las ninfas

En este concierto-lectura basado en textos, descubrirá un libro ilustrado mordaz, deslumbrante e inquietante, acompañado al piano.

