Concert-lecture, Bach-Telemann Montebourg
vendredi 24 juillet 2026 · Montebourg
Informations pratiques
Montebourg
Concert-lecture, Bach-Telemann
Abbaye Montebourg Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Oeuvres de Bach et Telemann.
Alexis Kossenko, flûte baroque. Ondine Lacorne-Hébrard, viole de gambe. Nicolas Desprez, clavecin.
Des passages insolites de son autobiographie donneront à découvrir l’activité extraordinaire de Telemann qui savait mieux que quiconque susciter la tendresse ou l’enthousiasme dans ses oeuvres ; on a longtemps sous-estimé ce compositeur génial, coupable d’avoir été trop prolixe… venez avec nous convenir que c’est un grand tort ! .
Abbaye Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53 abbatiades50@gmail.com
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English : Concert-lecture, Bach-Telemann
L’événement Concert-lecture, Bach-Telemann Montebourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin
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