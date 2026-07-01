Informations pratiques

Montebourg

Concert-lecture, Bach-Telemann

Abbaye Montebourg Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Oeuvres de Bach et Telemann.

Alexis Kossenko, flûte baroque. Ondine Lacorne-Hébrard, viole de gambe. Nicolas Desprez, clavecin.

Des passages insolites de son autobiographie donneront à découvrir l’activité extraordinaire de Telemann qui savait mieux que quiconque susciter la tendresse ou l’enthousiasme dans ses oeuvres ; on a longtemps sous-estimé ce compositeur génial, coupable d’avoir été trop prolixe… venez avec nous convenir que c’est un grand tort ! .

Abbaye Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53 abbatiades50@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert-lecture, Bach-Telemann

L’événement Concert-lecture, Bach-Telemann Montebourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin