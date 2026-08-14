Concert-lecture Bâtards par JB Hanak + Emmanuelle Parrenin x Eat Gas Le Sans Réserve Périgueux
samedi 7 novembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert-lecture Bâtards par JB Hanak + Emmanuelle Parrenin x Eat Gas
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Rencontre gratuite à 19h avec JB HANAK.
Concert-lecture payant (folk). Foodtruck et restauration sur place.
Bâtards par JB Hanak // Concert-lecture
Avec Bâtards, son deuxième roman publié en avril 2026 aux éditions Le mot et le reste, JB Hanak livre le récit intime d’un voyage au Japon en même temps qu’un manifeste pour la musique électronique pensée comme ce que fut le rock il y a bien longtemps une libération.
Accompagné à la guitare électrique par Jeff Eat Gas, Hanak nous propose d’entrer dans le texte par une expérience vivante et sensorielle.
+ Emmanuelle Parrenin x Eat Gas // Trad & Avant-Folk
Egérie de la scène folk française des 70s, Emmanuelle Parrenin poursuit l’aventure telle qu’elle l’a toujours conçue entre psychédélisme, jazz et chamanisme. Munie de sa vielle à roue, sa harpe et de son épinette des vosges, nous la retrouvons accompagnée d’Eat Gas à la guitare. .
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Concert-lecture Bâtards par JB Hanak + Emmanuelle Parrenin x Eat Gas
L’événement Concert-lecture Bâtards par JB Hanak + Emmanuelle Parrenin x Eat Gas Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux
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