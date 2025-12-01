Concert Lecture Cantique des Créatures de Saint François d’Assise Salle Béthanie Tarascon

Concert Lecture Cantique des Créatures de Saint François d’Assise

Dimanche 14 décembre 2025 de 14h à 15h30. Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon Bouches-du-Rhône

Concert -Lecture en hommage au Cantique des Créatures de Saint François d’Assise au profit de la restauration du Potai de Béthanie !

Avec Claire Carrière pianiste et récitante, autour des oeuvres de Robert Schumann, Franz liszt, François Couperin et Claude Debussy ! .

Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieuxtarascon@gmail.com

English :

Concert-reading in tribute to Saint Francis of Assisi’s Canticle of the Creatures, in aid of the restoration of the Potai de Béthanie!

