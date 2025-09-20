Concert-lecture « Chants de Plein Vent de Haute Auvergne » Médiathèque municipale Arpajon-sur-Cère

Concert-lecture « Chants de Plein Vent de Haute Auvergne » Médiathèque municipale Arpajon-sur-Cère samedi 20 septembre 2025.

Concert-lecture « Chants de Plein Vent de Haute Auvergne », évoquant la vie paysanne (labours et moissons) à travers les chants de Brigitte Bigotte et les commentaires de Serge Cottin. Évènement proposé par la compagnie La Granda, en partenariat avec l’Association Cantalienne des Amis de la Lecture (à partir de 10 ans).

Médiathèque municipale 10 Place de la République, 15130 Arpajon-sur-Cère Arpajon-sur-Cère 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Archives départementales du Cantal – 2 Fi 27