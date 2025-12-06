Concert Lecture : Clara Schumann – un destin romantique The Scots Kirk Paris Paris

Programme Littéraire :

Articles de presse, lettre de Clara Wieck à sa mère, Lettres de Liszt et de Goethe, Lettre de Friedrich Wieck à sa fille, lettre de Clara Wieck à Robert Schumann, Lettre de Friedrich Wieck et Robert Schumann, Correspondance de Clara et Robert Schumann, Souvenirs de Marie Schumann, Correspondance de Clara Schumann et Johannes Brahms, Lettres d’Eugénie Schumann, Correspondance de Clara Schumann et ses enfants.

Programme musical

Clara Schumann : Polonaise op.1 n°1, Caprice op.2 n°3, Romance op.5 n°3, Mazurka op.6 n°3, Thème, Cavatine et variation n°1 op.8, Romance op.11 n°1, Pièce fugitive op.15 n°2, Variation op.20 n° 7, Romance op.21 n°1, Robert Schumann : Bunte Blätter op.99 n°4

Le destin de la compositrice allemande Clara Schumann mis en parole et en musique par Marie-Christine Barrault et Sophia Vaillant. Vous entendrez des extraits de son œuvre pour piano, intercalés par les écrits de la compositrice elle-même, et de son entourage. Adaptation originale des deux artistes Marie-Christine Barrault et Sophia Vaillant.

Le samedi 06 décembre 2025

de 19h00 à 20h15

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

The Scots Kirk Paris 17, rue Bayard 75008 Paris

https://www.femmesetmusique.com https://www.facebook.com/associationfemmesetmusique/ https://www.facebook.com/associationfemmesetmusique/