Concert-lecture Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Concert-lecture

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Sur des textes de Philippe Jaccotet avec Martine Limonta, Stephane Degeorges, Lecture

Rébecca Chaillot Piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

English :

On texts by Philippe Jaccotet with Martine Limonta, Stephane Degeorges, Lecture

Rébecca Chaillot Piano

German :

Nach Texten von Philippe Jaccotet mit Martine Limonta, Stephane Degeorges, Lesung

Rébecca Chaillot Klavier

Italiano :

Su testi di Philippe Jaccotet con Martine Limonta, Stephane Degeorges, Reading

Rébecca Chaillot Pianoforte

Espanol :

Basado en textos de Philippe Jaccotet con Martine Limonta, Stephane Degeorges, Lectura

Rébecca Chaillot Piano

