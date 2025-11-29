Concert-lecture Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Concert-lecture
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-11-29
Sur des textes de Philippe Jaccotet avec Martine Limonta, Stephane Degeorges, Lecture
Rébecca Chaillot Piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
On texts by Philippe Jaccotet with Martine Limonta, Stephane Degeorges, Lecture
Rébecca Chaillot Piano
German :
Nach Texten von Philippe Jaccotet mit Martine Limonta, Stephane Degeorges, Lesung
Rébecca Chaillot Klavier
Italiano :
Su testi di Philippe Jaccotet con Martine Limonta, Stephane Degeorges, Reading
Rébecca Chaillot Pianoforte
Espanol :
Basado en textos de Philippe Jaccotet con Martine Limonta, Stephane Degeorges, Lectura
Rébecca Chaillot Piano
