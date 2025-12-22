Concert-lecture d’Antonio Placer, Luynes

Concert-lecture d’Antonio Placer

3 Rue Léon Gambetta Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Chanteur, musicien, poète, compositeur, arrangeur, Galicien exilé en France, Antonio Placer fabrique une musique du monde et des chansons façonnées par les différents vents qui l’ont porté tout au long de son parcours…

De quel style, de quelle nature sont sa poésie et sa musique ? Difficile à classer… tant ce qu’il cherche, c’est à faire voyager ses lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices au-delà des frontières, des styles et du temps.

Son œuvre poétique est publié dans plusieurs pays, et écrit en quatre langues différentes?: Galicien, Castillan, Français et Tamarindola (dénomination de son espéranto personnel). .

English :

Singer, musician, poet, composer, arranger, Galician exiled in France, Antonio Placer creates world music and songs shaped by the different winds that have carried him along his journey?

