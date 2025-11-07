Concert-lecture d’ouverture du Moi(s) Montaigne – Ensemble Isleta Station Ausone Bordeaux

Concert-lecture d’ouverture du Moi(s) Montaigne – Ensemble Isleta Station Ausone Bordeaux vendredi 7 novembre 2025.

Début : 2025-11-07T18:00:00 – 2025-11-07T19:30:00

Concert-lecture d’ouverture : « L’ultimo viaggio : la mort en musique à la Renaissance (France, Italie, Angleterre) » par l’ensemble Isleta, lectures A. Bouscharain, C. Cavallini et V. Giacomotto-Charra.

Ensemble Isleta : Barbara Bajor (chanteuse), Alice Thevenin (luth, théorbe), Thierry Darrigrand (luth, théorbe).

Ce programme met en lumière des sensibilités et des circonstances différentes face à la mort parmi trois pays entre le XVIème et la première moitié du XVIIème siècle. Nous avons choisi des formes musicales donnant des images contrastées suivant les pays : deux ‘ayres’ (Angleterre), un madrigal (Italie), un air de cour (France du début du XVII) et une chanson (France du début du XVI). Et nous les avons entrelacés de pièces instrumentales.

Le Moi(s) Montaigne est un événement proposé par le Centre Montaigne et l’École doctorale Montaigne Humanités, avec l’aide du Service Culture et du Service Commun de Documentation de l’université Bordeaux Montaigne, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de nombreux partenaires culturels. Il a pour but de mieux faire connaître la figure de Montaigne, mais aussi celle des autres auteurs bordelais et aquitains de la Renaissance, souvent moins connus. Il s’organise chaque année autour d’un thème différent, afin de fournir un éclairage particulier sur Montaigne et son monde, mais aussi de proposer une réflexion stimulante pour la recherche, grâce à la présence d’un professeur invité.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Lien de la programmation: https://shorturl.at/EE3tK

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion du 8ème Moi(s) Montaigne, venez assister au concert-lecture: « L’ultimo viaggio : la mort en musique à la Renaissance (France, Italie, Angleterre) » par l’ensemble Isleta.