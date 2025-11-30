Concert Lecture / Je vous écris d’Arménie / Cie Caméléon Bergerie de Penn Krec’h landébaeron Dimanche 30 novembre, 17h00 Prix libre (suggéré 10€ et gratuité enfants)

Évocation de l’Arménie au travers de récits, contes et poèmes émaillée de musiques traditionnelles et compositions originales…

Arménie

C’est mon pays.

Je l’aime de telle sorte qu’avec moi je l’emporte où que j’aille.

Il est tout petit, en vérité,

Et sur la carte, il n’est pas plus gros qu’une larme…

C’est mon pays. Il m’est si cher que pour ne pas soudain le perdre, j’ai fait de mon cœur son logis.

Hovhannès Krikorian

Entre ces mots d’auteurs tels que Vahé Godel, Nicolas Bouvier, Frit ou Nazim Hikmet, des mélodies d’Arménie et des alentours.

Des compositions originales aussi. De la danse. Du chant. Des instruments d’ici ou de là-bas.

Voix, contrebasse, percussions tapan et daf, flûtes des Balkans et de Moyen-Orient, clarinettes, et même l’emblématique doudouk et quelques pas de danse.

Brigitte Prévost Textes, voix, clarinettes

Bénédicte Jucquois Voix, kavals, ney, clarinettes, doudouk, danse

Sophie Chénet Voix, contrebasse, tapan, daf

TEASER

[https://www.youtube.com/watch?v=weT2raCmuZo](https://www.youtube.com/watch?v=weT2raCmuZo)

_Réservation conseillée au 02 96 45 20 60 (jauge limitée)_

_Itinéraire fléché_

_Penser à prendre une p’tite laine (concert dans la bergerie)_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-30T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T18:00:00.000+01:00

02 96 45 20 60

Bergerie de Penn Krec’h 1 bis penn krec’h landébaeron 22140 Côtes-d’Armor