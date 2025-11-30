Concert lecture | Je vous écris d’Arménie Bergerie de Penn Krec’h Landebaëron

Concert lecture | Je vous écris d’Arménie

L’Arménie évoquée au travers de contes, récits ou poèmes… Entre ces mots, des mélodies traditionnelles d’Arménie et des alentours. Des compositions originales aussi. Des danses. Des chants. Avec Brigitte Prévost, Bénédicte Jucquois, Sophie Chénet. Un événement complice pour une fin d’après-midi de dimanche tout en douceur, dans un cadre insolite une bergerie entouré de brebis ou en tous cas d’une p’tite laine ! Prix libre (suggéré 10€ gratuit pour les enfants). .

