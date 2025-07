CONCERT-LECTURE LA FONTAINE AU FÉMININ La Malène

CONCERT-LECTURE LA FONTAINE AU FÉMININ La Malène mercredi 13 août 2025.

CONCERT-LECTURE LA FONTAINE AU FÉMININ

Eglise La Malène Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 19:30:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Concert-Lecture La Fontaine au féminin

L’ensemble Orfeo 2000 revient dans les Gorges du Tarn pour une soirée pleine de poésie, de musique et de théâtre. Le spectacle « La Fontaine au féminin » rend hommage, trois siècles après sa mort, à Jean de La Fontaine, grand maître de la fable et fin observateur de l’âme humaine.

Concert-Lecture La Fontaine au féminin

À l’invitation du Professeur Jean-Pierre Menuge, l’ensemble Orfeo 2000 revient dans les Gorges du Tarn pour une soirée pleine de poésie, de musique et de théâtre. Le spectacle « La Fontaine au féminin » rend hommage, trois siècles après sa mort, à Jean de La Fontaine, grand maître de la fable et fin observateur de l’âme humaine.

Dans une atmosphère chaleureuse et vivante, laissez-vous emporter par la voix de Barbara Deheul, comédienne, accompagnée de la musique baroque interprétée par Jean-Pierre Menuge (flûte à bec), Fernanda Romila (clavecin), et Cathy Morrison (violoncelle). Les portraits féminins dessinés par La Fontaine Perrette, la Cigale, la Couturière, la Jeune Veuve prendront vie avec humour et émotion au fil des fables.

Un divertissement pour tous les âges, où se mêlent théâtre, musique de BACH, CORELLI, HÄNDEL, RAMEAU… et plaisir du spectacle vivant !

Entrée 15 € / Tarif réduit (étudiants et adhérents Familles Actives) 10 €

Billets en vente sur place à partir de 19h30

Réservations & infos 06 30 49 44 29

Organisé par le Foyer Rural de La Malène .

Eglise La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 6 30 49 44 29

English :

Concert-reading ? La Fontaine au féminin

The Orfeo 2000 ensemble returns to the Gorges du Tarn for an evening of poetry, music and theater. Three centuries after his death, « La Fontaine au féminin » pays tribute to Jean de La Fontaine, the great master of fable and keen observer of the human soul.

German :

Konzert Lesung ? Der Brunnen in weiblicher Gestalt

Das Ensemble Orfeo 2000 kehrt für einen Abend voller Poesie, Musik und Theater in die Gorges du Tarn zurück. Die Aufführung « La Fontaine au féminin » ist eine Hommage an Jean de La Fontaine, den großen Meister der Fabel und scharfen Beobachter der menschlichen Seele, drei Jahrhunderte nach seinem Tod.

Italiano :

Lettura di un concerto? La Fontaine au féminin

L’ensemble Orfeo 2000 torna alle Gole del Tarn per una serata di poesia, musica e teatro. A tre secoli dalla sua morte, « La Fontaine au féminin » rende omaggio a Jean de La Fontaine, grande maestro della favola e attento osservatore dell’animo umano.

Espanol :

Concierto-lectura ? La Fontaine au féminin

El conjunto Orfeo 2000 vuelve a las Gargantas del Tarn para una velada de poesía, música y teatro. Tres siglos después de su muerte, « La Fontaine au féminin » rinde homenaje a Jean de La Fontaine, gran maestro de la fábula y agudo observador del alma humana.

L’événement CONCERT-LECTURE LA FONTAINE AU FÉMININ La Malène a été mis à jour le 2025-07-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes